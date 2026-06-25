Pe lista de dorințe a lui Gigi Becali se află și Denis Drăguș, cel pe care îl consideră a fi ”cel mai bun fotbalist român”. Totuși, un transfer la FCSB al lui Drăguș este dificil de realizat, având în vedere că atacantul este sub contract cu Trabzonspor, iar turcii îi oferă un salariu de 1,5 milioane de euro.

Adrian Ilie: ”Dacă Denis Drăguș vine în campionatul intern, nu știu când o să mai plece!”

Adrian Ilie crede că, deși FCSB ar avea numai de câștigat din transferul lui Denis Drăguș, pentru fotbalist, venirea la fosta campioană a României, nu ar reprezenta o mutare prea inspirată.

Fostul mare fotbalist susține că, odată ce se va întoarce în campionatul României, lui Denis Drăguș îi va fi dificil să prindă un alt transfer în străinătate.

”Nu știu cât de oportună ar fi venirea lui Drăguș la FCSB, dar Drăguș este un atacant foarte bun, m-aș bucura pentru el să rămână în străinătate, pentru că, dacă vine în campionatul intern, nu știu când o să mai plece în afară.

Pentru FCSB e foarte important să îl aducă, pentru că , pentru a ataca din nou campionatul și pentru a ajunge în Conference League, ai nevoie de jucători valoroși precum Drăguș”, a spus Adi Ilie pentru PRO TV și Sport.ro.