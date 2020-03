S-a INCHIS TOT din cauza coronavirusului! Imagini INCREDIBILE surprinse azi in Milano: cum arata orasul

S-au inchis barurile, frizeriile, restaurantele, dupa ce aceeasi masura a fost luata in privinta scolilor si a evenimentelor sportive.

Restrictiile impuse in Italia sunt cele mai dure dintr-o tara vest europeana dupa Al Doilea Razboi Mondial. Miercuri, numarul imbolnavirilor a ajuns la aproape 12 500, dupa ce ieri erau la 10 150. In ultimele 24 de ore, numarul de morti a crecut cu 196 si a ajuns la un ingrijorator 827.

Premierul Giuseppe Conte a spus ca efectele inchiderii totale a tarii vor fi vizibile abia in doua saptamani.

Exista temeri majore si in celelalte tari europene in privinta controlului asupra pandemiei. Cancelarul German Angela Merkel a spus ieri intr-o conferinta de presa ca pana la 70% dintre nemti ar putea fi infectati!

Reuters a publicat azi imagini incredibile din Milano, oras inchis complet in urma deciziei guvernului Italian. Oamenii nu au voie decat la magazinele alimentare si la farmacii!



Italy’s Milan central station is eerily empty, and it's the same situation in many parts of Rome as the country is on a strict lockdown in a fight against the #coronavirus https://t.co/mv1QwZYN2R pic.twitter.com/k2HjiuiNF0