Noi dezvaluiri despre 'conacul bantuit' al lui Coco Chanel! Doi tineri care l-au vizitat sustin ca 'au auzit voci': "Am crezut ca erau si alti oameni acolo"

Celebra creatoare de moda Coco Chanel a detinut un conac in regiunea Highlands din Scotia.

Potrivit The Scottish Sun, un cuplu de tineri scotieni, Maia Eden Martus in varsta de 23 de ani si Connor Cowan in varsta de 28 de ani, au mers sa viziteze fosta proprietate a faimoasei frantuzoaice, care insa este parasita de zeci de ani.

Cei doi au intrat pe o fereastra si au inceput sa filmeze un videoclip pe care l-au postat ulterior pe TikTok. Ei au fost ingroziti insa cand, conform sursei citate, au auzit voci in timp ce explorau ruinele.

"Am vazut clipuri cu prieteni de-ai mei mergand acolo si faptul ca eram acolo era destul de infricosator. La inceput ne-am gandit ca erau si alti oameni acolo pentru ca am crezut ca auzim niste voci, apoi nu am mai fost siguri.

Linistea de acolo iti da o senzatie de pace pana auzi zgomotele facute de podea", a spus Maia pentru Daily Record.

Filmarea realizata de cei doi, care este insotita de o avertizare de catre TikTok, a scos in evidenta mobilierul elegant al conacului, insa si pardoseala putreda.

Coco Chanel, care a murit in 1971, a renovat conacul care are 20 de dormitoare in anii 20' cand a locuit acolo ca amanta lui Hugh Grosvenor, Ducele de Westminster.