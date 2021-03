"De ce ma intrebi astfel de intrebari? Om vedea, o sa decid la momentul respectiv!" | Intrebarea care a pus-o in corzi pe Simona Halep 

Simona Halep are ezitari cand vine vorba despre participarea sa la turneele programate in China la finalul anului.

Simona Halep a pierdut a doua pozitie in clasamentul WTA odata ce Naomi Osaka s-a impus la Australian Open in acest an, dar campioana en-titre de la Wimbledon nu vede o mare problema in acest pas inapoi.

"E bine ca sunt pe podium, dar nu am nicio problema daca sunt pe 4 sau pe 5, cat timp simt ca joc cel mai bun tenis al meu," a declarat Simona Halep pentru Digi Sport.

Cat despre o potentiala deplasare facuta in Asia pentru a putea participa la turneele din finalul sezonului, dar si la Turneul Campioanelor, in cazul in care se va califica, Simona Halep a oferit un raspuns atipic.

Chestionata daca i-ar fi frica sa faca deplasarea in China pentru turneele programate in partea finala a acestui sezon, Simona Halep i-a replicat jurnalistului Gabriel Morariu cu o alta intrebare: "De ce ma intrebi astfel de intrebari? Toata lumea e putin nesigura cand vine vorba despre zona aceea. Om vedea, o sa decid la momentul respectiv, eu sunt o persoana cu teama ridicata, iar toate deciziile sunt luate 100% pe ceea ce simt," a adaugat numarul 3 WTA in emisiunea "Asii tenisului."