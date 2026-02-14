FC Argeş transmite un mesaj clar şi neechivoc: nu acceptăm nicio formă de imixtiune în stabilirea echipelor calificate în Play-Off.

”Lupta trebuie să se dea exclusiv pe gazon, între competitoare, nu să fie decisă de arbitri sau prin alte influenţe externe. Nu vrem un arbitraj care să 'echilibreze' artificial campionatul, ci unul care să aplice regulamentul. Nu cerem favoruri. Cerem doar ca meciurile să se joace exclusiv pe teren, iar ierarhiile să fie stabilite de valoarea jucătorilor.

Comunicat dur al lui FC Argeș după meciul de la Ploiești

Dacă tot se fac analize ale prestaţiei brigăzii, solicităm să fie complete, nu selective! Cerem transparenţă totală: publicarea comunicărilor audio dintre arbitrul central Radu Petrescu şi ceilalţi membri ai brigăzii. Totodată, de ce s-a trecut cu vederea faultul evident în atac de la golul egalizator (1-1) al gazdelor, pe care centralul, surprinzător, nu l-a observat?

Considerăm că decizia din minutul 86 depăşeşte sfera erorii umane. O spunem răspicat: a fost rea-voinţă! A fost o decizie care nu are nicio legătură cu spiritul fair-play-ului sau cu arbitrajul modern. Cine priveşte atent reluările poate observa poziţionarea complet nefirească a asistentului şi a centralului la o fază de acest tip, o poziţionare care trădează intenţia de a interveni şi de a opri acţiunea cu orice preţ.

Decizia centralului Radu Petrescu de a opri jocul înainte ca mingea să intre în poartă a anulat, practic, intervenţia sistemului VAR, lăsând echipa noastră fără posibilitatea de a-şi apăra dreptatea.

Lista viciilor de arbitraj împotriva noastră se măreşte. Să nu uităm episodul recent din meciul cu UTA, când centralul Chivulete a ignorat un fault grosolan asupra lui Moldoveanu în careu. Cerem transparenţă totală şi în acest caz: publicarea comunicărilor audio dintre arbitrul central Andrei Chivulete şi ceilalţi membri ai brigăzii (faza se petrece la scorul de 0-0, în finalul primei reprize).

Privind succesiunea evenimentelor şi uşurinţa cu care suntem dezavantajaţi, ne punem o întrebare legitimă: Prezenţa echipei FC Argeş în Play-Off deranjează?

Nu putem ignora faptul că ultimele două sezoane ale Superligii au fost dominate de un număr record de faze controversate şi decizii care au influenţat clasamente. Cu toate acestea, preşedintele CCA, Kýros Vassaras, a ales o tăcere complice, ieşind cu explicaţii publice doar în momentele în care presiunea media a devenit insuportabilă. Chiar şi atunci, analizele oferite au fost superficiale şi, de multe ori, prezentate cu aroganţă, limitându-se la chestiuni simple, fără a aborda cauzele reale ale colapsului din arbitraj.

În faţa acestei lipse de asumare, clubul FC Argeş întreabă public şi răspicat: Domnule Vassaras, dacă interveniţi doar forţat şi fără soluţii concrete, care mai este, de fapt, rolul şi plusvaloarea adusă de dumneavoastră fotbalului românesc? Ca să nu demonstraţi că ignoraţi cerinţele cluburilor partenere competiţiei, de ce nu delegaţi arbitrii din judeţul Argeş la meciurile echipei noastre?

Cerem conducerii Federaţiei Române de Fotbal să intervină direct pentru a stopa acest fenomen. Numărul erorilor grave a depăşit orice limită a suportabilului, iar FRF are obligaţia să supervizeze CCA şi să impună sancţiuni exemplare acolo unde CCA a eşuat lamentabil.

Nu ne mai încălzesc scuzele sterile şi nici analizele tardive care constată vicierea rezultatului, dar nu ne returnează punctele.

În situaţia în care FC Argeş va rata calificarea în Play-Off la finalul sezonului regular din cauza acestei vicieri de rezultat, clubul nostru se va îndrepta pe cale legală, în instanţele civile şi sportive, direct împotriva arbitrului Radu Petrescu şi a Comisiei Centrale a Arbitrilor.

Nu vom ezita să solicităm, cu titlu de daune-interese, suma exactă reprezentând diferenţa financiară dintre locul de Play-Off pe care ne puteam clasa cu această victorie şi poziţia pe care o vom ocupa în clasament la finalul sezonului regular. Erorile voastre au un cost, iar FC Argeş nu este dispusă să plătească pentru incompetenţa sau rea-voinţa altora. Vom imputa inclusiv prejudiciile grave de imagine aduse brandului nostru prin aceste decizii, dar şi prejudiciile aduse jucătorilor, staff-ului şi tuturor celor implicaţi în activitatea sportivă a clubului.

Rapiditatea cu care Comisia a admis greşeala flagrantă confirmă proporţiile dezastrului: este, probabil, cea mai mare eroare de arbitraj din istoria modernă a Superligii. În faţa unei asemenea evidenţe, jumătăţile de măsură sunt inutile. Cerem excluderea arbitrului Radu Petrescu şi a tuturor celor vinovaţi de la acest meci. Doar o astfel de decizie radicală poate spăla ruşinea acestei partide şi poate dovedi că în fotbalul românesc mai există onoare.

Dacă cineva crede că ne poate scoate din joc prin decizii nedrepte, se înşală amarnic. VOM LUPTA PÂNĂ LA CAPĂT!”, anunţă clubul argeşean, scrie News.ro.

Echipa ploieşteană Petrolul a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia FC Argeş, în etapa a 27-a din Superligă. Arbitrul Radu Petrescu a anulat un gol al oaspeţilor, în minutul 86, când Micovschi marcase, din lovitură liberă, însă centralul fluierase înainte ca mingea să intre în poartă.

După meci, Dănuţ Coman, preşedintele FC Argeş, a fost vehement împotriva arbitrului Radu Petrescu, acuzându-l că a viciat rezultatul meciului.

Comisia Centrală a Arbitrilor anunţă că a analizat faza controversată petrecută în minutul 86 al partidei dintre Petrolul şi FC Argeş, de vineri, din Superligă, şi a ajuns la concluzia că golul oaspeţilor nu ar fi trebuit să fie anulat.