Nebunie curată! Khamzat Chimaev și-a luat rivalul în brațe și s-a dus să discute cu Dana White, apoi l-a sufocat

Luptătorul suedez a obținut o nouă victorie în UFC (a patra), după ce și-a dominat total rivalul și a ajuns la scorul de 10-0 în MMA.

Chimaev dispus să facă orice pentru a-și crea un nume în UFC, iar în această seară a ieșit din nou la raptă prin gestul pe care l-a făcut în timpul meciului cu Li Jingliang.

Khamzat Chimaev having an in-fight natter with Dana White straight from the off...????#ufc267 pic.twitter.com/OzcfLY1QzQ