Mutarea este una surprinzătoare, pentru că doar ultimul a avut legături puternice cu acest domeniu.



Elkann este șeful lui Juventus și al Scuderiei Ferrari

John Philip Jacob Elkann (48 de ani) este un industrialist italian, care ocupă funcțiile de președinte al gigantului auto Stellantis (Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Fiat Professional, Maserati, VM Motori, Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Mopar, Comau, Teksid, Citroen, DS, Opel, Peugeot, Vauxhall), CEO al Exor (un holding cu pachete majoritare sau participațiuni la Ferrari, Juventus, Iveco, CNH Industrial, Philips, The Economist Group, GEDI Gruppo Editoriale, Lingotto, Clarivate, Shang Xia, Christian Louboutin, Welltec, Institut Merieux, Via Transportation, Lifenet, NUO, TagEnergy Casavo + 100 alte companii) și președinte al Ferrari (care deține echipa de Formula 1).

Familia Agnelli conduce Juventus încă din 1922, când Edoardo Agnelli (străbunicul lui Elkann) a devenit președintele clubului torinez. Andrea Agnelli, fostul conducător al clubului, este vărul său.



Dana White a înființat și conduce UFC

Dana White (55 de ani) este CEO și președinte al Ultimate Fighting Championship (UFC), cofondator a Power Slap și acționar al Thrill One Sports & Entertainment (Nitro Circus, Nitrocross, Street League Skateboarding). Are o avere estimată la peste 600 de milioane de dolari și este un cunoscut simpatizant al Partidului Republican din SUA și al președintelui ales Donald Trump.



Charlie Songhurst a fost Global Corporate Strategy al Microsoft și actualmente este unul dintre investitorii europeni de top în domeniul tech (investiții în peste 500 de startup-uri).



Meta, unul dintre coloșii tehnologici americani

Meta Platforms, Inc. este un conglomerat tehnologic multinațional cu sediul în Menlo Park (California), care are în portofoliu rețelele sociale Facebook, Instagram, Threads și Workplace, aplicațiile de mesagerie WhatsApp și Messenger, firmele de jocuri Horizon Worlds, Sanzaru Games, Armature Studio și Twisted Pixel Games, motorul de căutare Giphy, aplicația de mapare Mapillary și companiile de tehnologie Meta Quest, Oculus VR, PrivateCore, Ray-Ban Meta și Within, printre multe altele.



În 2023, compania americană a avut încasări de 134.9 miliarde de dolari și aproape 71.000 de angajați. Meta este considerată parte a "Big Five", alături de Alphabet (Google), Amazon, Apple și Microsoft, cele mai mari corporații americane din domeniul IT.



Foto - Getty Images