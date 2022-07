Cel mai mare meci al anului in UFC 

Meciul va avea loc pe 10 septembrie si este main event-ul galei UFC 279.

Anuntul este o surpriza, in conditiile in care Nate Diaz refuzase in urma cu doua saptamani toate ofertele primite de la UFC si ceruse sa fie lasat liber de contract.

Tot Nate a spus ca nu-l mai intreresaza un meci impotriva lui Conor indiderent de suma de bani pe care ar putea sa o castige. Cu toate astea, zilele trecute a semnat ca ultimul sau meci din contract sa fie impotriva lui Khamzat Chimaev, cel mai in voga luptator pe care il are UFC in acest moment. La anuntarea meciului, cecenul a declarat doar ca “ma voi ocupa de funeraliile lui Nate pentru UFC”.

Meciul este deja principalul subiect al presei de mma, mai ales in conditiile in care amandoi sunt extrem de iubiti de public, iar Nate este un sportiv care vinde extraordinar de bine, fiind implicat in al patrulea eveniment ca numar de PPV vandute al tuturor timpurilor, UFC 196 cu 1.5 milioane de unitati vandute. Atunci Nate a luptat impotriva lui Conor McGregor.