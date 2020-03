INCREDIBIL | Cate zile rezista COVID 19 pe suprafete si in aer! Ultimele detalii oferite de cercetatori! Anuntul momentului

Cat rezista COVID 19 pe suprafete.

In timp ce oamenii de stiinta cauta orice pentru a afla cat mai multe despre noul coronavirus , un nou experiment arata ca virusul poate supravietui pe suprafete de plastic si otel inoxidabil pana la 3 zile. Experimentul a fost facut de cercetatorii de la Princeton, UCLA si Institutele Nationale de Sanatate. Cercetatorii au vrut sa afle cat poate supravietui virusul in momentul in care se raspandeste pe anumite suprafete si in aer.

Ei au descoperit ca virusul poate supravietui pana la 3 zile pe otel inoxidabil, 24 de ore pe carton si pana la patru ore pe suprafete de cupru. Cercetatorii au folosit si un spray pentru a vedea cat persista virusul in aer si au descoperit ca acesta poate supravietui pana la trei ore.



