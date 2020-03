ULTIMA ORA | COVID 19 a lovit si campionatul Germaniei! Primul fotbalist depistat cu coronavirus in Bundesliga! Anuntul momentului

Un jucator din Bundesliga a fost depistat cu COVID 19.

A aparut primul caz de coronavirus si in Bundesliga. Dupa ce Serie A se confrunta cu 8 astfel de cazuri, iar in Premier League, un jucator de la Chelsea precum si antrenorul celor de la Arsenal, Mikel Arteta au fost depistati cu acest virus, dintre marile campionate, a aparut primul caz si in Bundesliga. Este vorba despre fundasul celor de la Paderborn Luca Kilian. Federatia Germana a hotarat sa suspende competitiile din Germania, chiar daca initial era vorba ca etapa din acest weekend sa se dispute fara spectatori.

Paderborn's Kilian first Bundesliga player diagnosed with coronavirus https://t.co/JB6HXwelpm — Footy World (@FootyWorldAU) March 14, 2020