BREAKING NEWS | Un alt fotbalist din Serie A a fost depistat pozitiv cu coronavirus! E jucatorul care i-a luat locul lui Ianis Hagi la Fiorentina

Inca un jucator din Serie A a fost infectat cu COVID 19.

Ziua de joi, 12 martie, a fost cea mai urata din fotbalul mondial din cauza faptului ca au fost intrerupte campionatele rand pe rand dupa pandemia coronavirusului. In Serie A, dupa ce Daniele Rugani a fost primul fotbalist depistat pozitiv cu COVID 19 au mai fost infectati si Mandolo Gabbiadini, Omar Calley, Albin Ekdal, Antonio La Gumia si Morten Thorsby. Pe langa acestia, a mai aparut inca un caz. Fotbalistul celor de la Fiorentina, Dusan Vlahovic a fost depistat si el pozitiv cu COVID 19.

In perioada in care Ianis Hagi evolua pentru Fiorentina, Vlahic a fost jucatorul care era preferat in lotul formatiei italiene, in detrimentul lui Ianis Hagi.

