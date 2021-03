Dezvaluiri socante din Coreea de Nord! Ce se intampla cu tara dupa ce a raportat 0 cazuri de COVID!

Masurile de control asupra pandemiei au adus tara intr-o situatie teribila!

Un expert ONU spune ca restrictiile au produs ravagii in multe zone ale Coreei de Nord. Abuzurile autoritatilor si impunerea de noi limitari economice au produs foamete pentru populatie.

Sefii comunisti ai tarii sustin ca nu au niciun caz de COVID la nivel national!

In ultimul an, Coreea de Nord a inchis aproape complet granitele, a interzis calatoriile externe pana si pentru oficialitati si a limitat drastic si deplasarile in interiorul tarii. Raportul vine ca reactie la imaginile care au facut inconjurul lumii acum cateva zile. Mai multi diplomati rusi au fost obligati sa-si conduca singuri un 'vehicul' pe sine timp de 32 de ore pentru a ajunge la granita cu tara lor.

Ajutorul umanitar international nu va ocoli, insa, Coreea de Nord. Tara va primi 1,7 milioane de doze de vaccin Astra Zeneca pana la finalul lui Mai, a anuntat Organizatia Mondiala a Sanatatii.



In februarie, Coreea de Nord a fost acuzata ca incearca sa fure tehnologia Pfizer de producere a vaccinului anti-Covid cu ajutorul unor hackeri.