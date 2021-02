Care e primul meci cu spectatori dupa UN AN de COVID in Romania si ce spune Burleanu de ANULAREA Euro la Bucuresti

S-a schimbat modificarea: Euro ramane in Romania, e sigur Burleanu.

Seful FRF vrea ca Romania - Germania, din preliminariile Mondialului, sa se dispute cu spectatori. Isi propune umplerea pana la 30% din capacitatea stadionului. Pentru Euro, obiectivul e 50%! Burleanu nu ia in calcul suspendarea meciurilor atribuite Bucurestiului si e optimist ca UEFA va pastra formatul agreat initial.

"Asteptam clarificarea acestui subiect, s-a creat un grup de lucru, se analizeaza mai multe scenarii pentru deschiderea stadioanelor. Ne gandim si la Euro 2020. In martie-aprilie avem ca obiectiv sa putem avea 30% din locuri ocupate cu spectatori, in iunie sa ajungem la 50% - adica la meciurile de la Euro. Acesta pare sa fie scenariul configurat pentru Euro 2020 si in celelalte tari.

Cred ca este exclus un asemenea scenariu in care nu vor mai fi meciuri la Bucuresti, ma bazez pe informatiile pe care le am. Niciodata nu s-a discutat de un asemenea scenariu. Au fost foarte multe altele, dar niciodata acesta. De la 1 februarie grupul operational de lucru pentru Euro 2020 lucreaza, echipa primariei e conectata si ea, inclusiv managerul pentru Arena Nationala a venit deja la Bucuresti", a spus Burleanu.

Meciurile Romaniei din preliminariile Cupei Mondiale 2022 sunt LIVE la PRO TV in luna martie, la fel ca si turneul final UEFA EURO 2020!