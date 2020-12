Cuvintele care au SOCAT lumea in lupta cu virusul. Nici el nu stie ce-a vrut sa zica. Scuzele au fost INACCEPTABILE

O afirmatie inexplicabila a unei persoane importante in Italia a starnit un val de furie al celor care au avut de suferit in pandemie.

Domenico Guzzini, presedinte al unei asociatii industriale din Cizma, a luat cuvantul in cadrul unui eveniment online si a comis o gafa imensa atunci cand s-a referit la ceea ce urmeaza in urmatoarele saptamani, in contextul apropierii Sarbatorilor de Iarna.

"Avem in fata un Craciun foarte slab (n.r.: din punct de vedere al activitatilor comerciale), dar oamenii sunt putin obositi de aceasta situatie si ar dori sa iasa din ea. Daca cineva va muri, nu conteaza, sa avem rabdare", a fost declaratia socanta care i-a atras lui Guzzini un val imens de critici.

Dandu-si seama de consecinte, italianul a revenit cu scuzele de rigoare, greu acceptabile insa, mai ales de cei care au simtit pe propria piele efectele pandemiei. "Îmi cer sincer scuze tuturor și în special familiilor afectate de drama Covid. M-am înșelat in exprimare. Vorbeam despre viața companiei și despre perspectivele de muncă și am făcut o declarație greșită, care nu reprezintă gândurile mele și nici ale asociației pe care o reprezint ", a precizat industriasul.

Tweet Covid Virus Citeste si: