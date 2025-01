Chiar dacă echipa sa merge ”ca pe roate”, finanțatorul roș-albaștrilor s-a confruntat cu un virus care i-a dat mari bătăi de cap.

Gigi Becali: ”E prima dată în viața mea când mă bucur că am fost bolnav!”

Virusul care l-a infectat pe finanțatorul campioanei României se cheamă HMPV și este originar din China. Chiar dacă a avut parte de câteva zile cumplite, Gigi Becali mărturisește că este bucuros că a trecut prin această boală.

Totodată, afaceristul a explicat cum a reușit să scape de această afecțiune, chiar dacă a refuzat tratamentele convenționale. Așa cum obișnuiește de ani buni, Gigi Becali s-a refugiat la rugăciune și Biserică.

”Mi-a trecut de vreo două zile, am fost și la Biserică. În viața mea n-am avut așa ceva. Nu știu..o stare grea, tușeam încontinuu. Cum mă puneam în pat să dorm, tușeam, nu puteam să dorm.

Am luat medicamente naturiste. Doctorul mi-a spus să iau antibiotic și nu am vrut să aud de așa ceva. Când am fost bolnav a fost bucurie, pe cuvânt! Doamne, tu mi-ai dat boala, atunci e bucurie, mulți nu or să înțeleagă. Eu nu privegheam, adică să fac rugăciune de noapte.

M-a obligat să priveghez acum. Când ești bolnav, ești cu gândul mai mult la rugăciune. Am zis ’Doamne, îți mulțumesc’. E prima dată în viața mea când mă bucur că am fost bolnav”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.