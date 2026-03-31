Cu echipa națională ratând încă un Mondial, al 7-lea la rând (!), revenim la fotbalul nostru mic și lipsit de calitate, începând din weekend. Etapa a 3-a pornește de vineri, cu un prim meci din play-out: FC Botoșani – FCSB (ora 20:30).

Partida va fi un a crucială pentru campioana en-titre, în tentativa ei de a prinde unul din primele două locuri din clasament, la finalul play-out-ului. Pentru că doar o asemenea clasare va asigura intrarea roș-albaștrilor în barajul pe care ar trebui să-l câștige cu cealaltă rivală din play-out (n.r. – locul 1 sau locul 2), pentru a ajunge apoi la „finala“ cu locul 3 din play-off. Aici, miza va fi accederea în turul I preliminariilor din Conference League.

În acest context, meciul cu FC Botoșani are o importanță aparte pentru FCSB. Mai ales că și formația moldavă țintește primele două locuri din play-out. Problema roș-albaștrilor e că Mirel Rădoi se confruntă cu o serie de probleme, despre care Sport.ro a scris aici. La care s-a adăugat și răspândirea unui virus, care a doborât mai mulți jucători din lot.

„Cercel a suferit o intervenţie chirurgicală, se antrena normal, dar acum a făcut o laringită acută şi este out (n.r. – pentru meciul cu FC Botoșani). De trei zile nu se antrenează. La noi, e virusul ăsta şi sunt jucători care nu şi-au revenit nici de o lună“, a dezvăluit Mihai Stoica, la Prima Sport.