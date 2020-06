Ce bine e sa fii Maradona la Napoli! ZEITA sexy care se inchina in fata argentinianului: "El e Dumnezeu!"

Frumoasa prezentatoare de televiziune Floriana Messina e o fana infocata a lui Napoli, echipa la care Diego Maradona a scris istorie.

Super-starul argentinian, acum in varsta de 59 de ani, a ramas o legenda vie sub Vezuviu, prin cele doua titluri de campioana pe care Maradona i le-a adus lui Napoli in 1987 si 1990, performante care n-au mai fost repetate niciodata de-alungul timpului.

Astfel, nu e de mirare ca sud-americanul are orasul italian la picioare, picturi murale cu imaginea sa putand fi admirate pe unele blocuri din Napoli. Intr-unul din aceste locuri s-a "inchinat" Floriana Messina, cunoscuta drept una dintre divele sexy care sustin formatia napoletana.

Intr-o serie de poze si flmulete postate pe Instagram, senzuala bruneta de 31 de ani ne-a aratat inca o data ce inseamana Maradona pentru Napoli. "Maradona e Dumnezeu! Maradona e fotbalul!!! Nimeni nu e ca tine...vei ramane mereu cu noi. Am un vis: sa te intalnesc", sunt cuvintele adaugate de Floriana care nu mai au nevoie de comentarii.