Maradona a rememorat confruntarea cu Romania din urma cu 30 de ani! 'El Pibe D'Oro' isi aminteste meciul in detaliu. Romanii pe care i-a remarcat

In urma cu 30 de ani, Romania remiza cu Argentina la Campionatul Mondial din 1990, 1-1.

Romania s-a califict in optimile de finala ale Campionatului Mondial, insa a fost eliminata de Irlanda la loviturile de departajare. Cu toate astea, tricolorii au plecat acasa cu capul sus, dupa ce au reusit sa il stopeze pe unul dintre cei mai mari jucatori ai tuturor timpurilor, Diego Maradona.

Legenda argentiniana si-a amintit de meciul cu Romania in ultima postare de pe pagina de Facebook, laudandu-i pe tricolori.

"In urma cu 30 de ani, impotriva Romaniei a trebuit sa definim calificarea in urmatoarea runda. Ei aveau jucatori extraordinari precum Hagi, Lacatus, Popescu. Eu eram avertizat, iar inca un galben si nu as mai fi jucat urmatorul meci.

A fost un meci luptat, foarte fizic si cu putin fotbal. La finalul primei reprize, numarul 5 al Romaniei (n.r Iosif Rotariu) mi-a rupt glezna stanga, mi-a deschis-o cu o lovitura.

In a doua repriza am iesit cu infiltratii si nu am putut face multe in teren, insa nu as fi iesit de pe teren nici mort. Imi amintesc ca la pauza, Moncho Monzona mi-a zis ca vrea sa inscriu, iar eu i-am zis ca la cornere sa atace prima bara, pentru ca acolo urma sa trimit balonul.

Multumesc lui Dumnezeu, Moncho s-a dus acolo unde i-am spus. Insa, din pacate nu am putut tine de scor si au egalat rapid. Am terminat meciul aproape morti si amarati pentru ca urma sa jucam cu Brazilia", a scris Maradona pe Facebook.

Alaturi de descriere, Maradona a postat si un rezumat al meciului dintre Romania si Argentina.