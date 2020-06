Imagini INCREDIBILE cu Diego Maradona! Si-a dat PANTALONII JOS in timp ce era filmat, iar acum totul a devenit VIRAL

Diego Armando Maradona starneste din nou controverse.

Legenda argentiniana este in centrul unei noi controverse dupa ce a a fost filmat intr-o ipostaza deloc placuta. Maradona a fost filmat in timp ce dansa alaturi de sotia sa, insa totul a degenerat rapid dupa ce, observand ca este filmat, si-a dat jos pantalonii in fata camerei si a continuat sa danseze.

Clipul a devenit rapid viral pe retelele de socializare, iar acum face inconjurul lumii, spre socul fanilor sai.

Una pena este Maradona, no se cuida y no le cuidan. pic.twitter.com/yfzEGU0qh5 — Gustavo Fretes GEF (@poharoysa) June 22, 2020