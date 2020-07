A fugit in SUA pentru a-si SALVA VIATA! "Daca spun adevarul in China, voi muri!" Un DOCTOR EXPERT spune TOT despre CORONAVIRUS

Li-Meng Yan este un om de stiinta din Hong Kong, iar recent a fugit in SUA pentru a-si salva viata.

Femeia era virolog in Hong Kong, la Scoala de Sanatate Publica, dar sustine ca a fugit in SUA pentru 'a oferi adevarul despre coronavirus', dupa ce autoritatile chineze i-au cenzurat activitatea.

Dr. Yan sustine ca autoritatile de la Beijing au stiut de noul coronavirus cu mult inainte ca totul sa fie oficial, insa guvernul chinez a refuzat sa faca public acest lucru. Totul a fost tinut secret inainte ca virusul sa se extinda si sa se transforme intr-o pandemie globala.

Ea trage un semnal de alarma si spune ca 'nu avem mult timp' atunci cand se refera la pandemie:

"Aceasta este o pandemie imensa pe care am vazut-o in lume. E ceva mai mare decat a cunoscut istoria omenrii pana in acest moment", a spus fata intr-un interviu cu jurnalistul Bill Hemmer, potrivit Daily Star.

"Timpul este foarte, foarte important. Daca putem opri virusul la timp, putem salva vieti", a mai continuat Dr. Yan.

Femeia se teme pentru viata ei si sta ascunsa in SUA. Ea sustine ca autoritatile din Beijing stiau despre focarul de Covid-19 din Wuhan inainte de a recunoaste ca s-a intamplat.

"Motivul pentru care am venit in SUA este pentru a transmite adevarul despre Covid-19. Daca o spun in Hong Kong, in momentul in care voi vorbi voi fi disparuta si ucisa", a mai spus Dr. Yan.

Femeia mai spune ca Partidul Comunist Chinez si personalul universitar au ascuns dovezi care aratau ca virusul se transmite intre oameni.