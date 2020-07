CORONAVIRUS LA REAL MADRID? Un jucator al “galacticilor” a fost trimis in IZOLARE din cauza suspiciunilor ca ar fi fost infectat

Pandemia le pune bete in roate si celor mai mari cluburi din Europa.

Luka Jovic n-a avut parte de un sezon de debut prea bun pe Santiago Bernabeu, iar relatia cu Zinedine Zidane nu este nici ea dintre cele mai reusite. Dar marea problema a sarbului este amenintarea coronavirus, dupa ce a intrat in contact cu o persoana bolnava. Aceasta ar fi fost chiar un amic de-ai atacantului.

Jovic a fost trimis in izolare in propria locuinta, dupa ce a devenit suspect, insa primul test a fost unul negativ, anunta spaniolii de la El Chiringuito.

Real Madrid a pus in practica protocolul fara sa ezite si l-a indemnat pe Jovic sa se izoleze in asa fel incat sa nu transmita virusul si colegilor, in cazul in care ar fi fost infectat. Sarbul a ratat ultimele doua sedinte de pregatire ale echipei lui Zidane, iar in urmatoarele zile va primi si rezultatele celui de-al doilea test. Daca si acesta este negativ, sarbul poate reveni la antrenamente.

Conform presei din Spania, Jovic are sanse bune sa paraseasca Realul in aceasta vara, iar printre favoritele pentru achizitionarea sa se numara AC Milan.