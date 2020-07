Anunt OFICIAL din Italia! AC Parma, afectata de CORONAVIRUS! Ce se intampla cu Ionut Radu si colegii sai

Ionut Radu a ajuns la Parma in iarna, insa nu a debutat pentru formatia din Serie A.

Printr-un comunicat oficial emis astazi, clubul AC Parma a anuntat ca unul dintre membrii staff-ului echipei a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus. Persoana in cauza a fost asimptomatica si a intrat in izolare in concordanta cu regulile aflate in vigoare in Italia.

In afara de acest caz, niciun alt membru al clubului nu a mai fost depistat pozitiv la testele efectuate, astfel ca echipa a fost izolata in Centrul Sportiv Collecchio, fara a fi insa necesare masuri suplimentare. Clubul a anuntat si ca isi poate continua activitatea fara probleme, avand in vedere lipsa altor persoane infectate, insa jucatorii si staff-ul vor fi atent monitorizati in continuare.

Parma se afla pe locul 12 si pregateste meciul de duminica, pe care trebuie sa il joace in compania formatiei Bologna.

In afara de Ionut Radu, care inca n-a apucat sa debuteze in tricoul gialloblu, au mai jucat pentru Parma si Adrian Mutu si Ianis Zicu.