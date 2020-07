Anunt SOCANT! Jucatorul cu meciuri in nationala Romaniei care a fost ATACAT in casa si BATUT dupa ce a fost confirmat cu coronavirus! Dezvaluirile momentului

Nebunie in vestiar dupa ce mai multi jucatori au fost confirmati cu coronavirus!

Deian Boldor, fost international de tineret, a returnat test pozitiv la Covid-19. A fost nebunie in vestiarul lui Partizani Tirana, unde e imprumutat de Hellas Verona! Trecut pe la Roma, Bologna sau Montreal Impact, Boldor (14 selectii, 1 gol in nationala U21 a Romaniei) joaca acum in Albania. Fundasul de 25 de ani a patit-o urat cu colegii! Boldor a fost primul confirmat cu coronavirus, apoi Besnik Ferati a primit acelasi diagmostic. Alti 3 jucatori, Erald Cinari, Esat Mala si Kristi Kote au fost depistati cu Covid in ultimele zile.

Boldor s-a certat mai intai la telefon cu colegii, care l-ar fi banuit ca a adus virusul in vestiar. Lucrurile nu s-au oprit aici. Dupa ce l-au amenintat si injurat, fotbalistii lui Partizani s-au dus acasa la Boldor. A iesit o bataie in toata regula si numai interventia politiei a calmat spiritele. Conform site-ului albanez top-channel.tv, la conflictul fizic ar fi asistat si sora lui Boldor.

Partizani Tirana e departe de obiectivul stabilit la inceputul sezonului, castigarea campionatului. Dupa 32 de etape, e abia pe locul 5, la 17 puncte in spatele lui FK Tirana.