Cat va fi Messi suspendat din fotbalul international! Starul argentinei si-a aflat pedeapsa dupa scandalul de la Copa America; argentinienii au amenintat cu mutarea in Europa

Messi si-a aflat suspendarea dupa scandalul de la Copa America.

Lionel Messi a primit o suspendare de un meci si o amenda de 1.500 de dolari dupa ce a fost eliminat in meciul Argentina - Chile de la Copa America 2019, a anuntat Tribunalul disciplinar al Confederatiei sud-americane de fotbal (CONEMBOL).

In urma acestei sanctiuni, Messi va rata primul meci pe care selectionata Argentinei il va disputa in preliminariile Cupei Mondiale 2022 din Qatar, care va avea loc in luna martie a anului viitor.

Capitanul nationalei "Albiceleste" a primit cartonasul rosu in minutul 37 al meciului cu Chile, dupa o altercatie cu Gary Medel, eliminat la randul sau de arbitrul paraguayan Mario Diaz de Vivar.

Sanctiunea lui Messi a fost anuntata la câteva ore dupa ce entitatea conducatoare a fotbalului sud-american l-a destituit pe presedintele Federatiei argentiniene (AFA), Claudio Tapia, din rolul de reprezentant al CONMEBOL in cadrul Consiliului FIFA.

Masura a fost luata ca urmare a criticilor pe care Tapia le-a lansat la adresa arbitrului ecuadorian Roddy Zambrano dupa meciul dintre Argentina si Brazilia, din semifinalele competitiei Copa America.

Argentinienii au amenintat CONEMBOL ca vin sa joace in Europa

Suparati pentru eliminarea gratuita a lui Messi in meciul cu Chile, argentinienii au amenintat chiar ca vor refuza sa joace in urmatoarele preliminarii ale Copa America. Unul dintre scenariile avansate in presa sudamericana a fost legat de incercarea Argentinei de a juca alaturi de nationalele din Europa.