"Daca vrea sa plece, sa plece!" Mesajul CLAR al lui Sarri pentru Hazard! Ce spune despre plecarea la Real

Nu este niciun secret faptul ca Real Madrid vrea sa-l transfere pe Eden Hazard. Mijlocasul belgian a declarat in mai multe randuri ca este tentat de aceasta varianta iar mutarea poate avea loc in vara. Sarri a recunoscut ca nu va impiedica transferul daca Hazard vrea sa ajunga la Real.



"Eden are 28 de ani. Daca vrea sa plece, cred ca trebuie sa plece. Desigur, eu sper sa nu se intample, sper ca el sa vrea sa ramana aici. Are potentialul de a fi cel mai bun jucator din Europa in acest moment" a spus Maurizio Sarri in conferinta de presa de dinaintea partidei de astazi cu Bournemouth.

Gonzalo Higuain a debutat in partida de Cupa Angliei si ar putea sa-i ia locul lui Hazard in mijlocul atacului lui Chelsea, urmand ca belgianul sa revina la pozitia lui preferata din flancul stang. "Este treaba mea sa imbunatatesc prestatiile lui si sa-l pun in cea mai buna pozitie pentru a face tot ce poate" a mai spus Sarri despre Hazard.