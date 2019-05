"Multumim, Razvan Marin!" Standard si-a luat adio de la mijlocasul roman! Mesajul impresionant al belgienilor!

Razvan Marin a fost transferat de Ajax Amsterdam in schimbul unei sume record pentru clubul olandez, 12 milioane de euro. Mijlocasul roman urmeaza sa li se alaturile noilor colegi in aceasta vara, iar fosta sa echipa a pregatit un mesaj special pentru el.

"A venit la noi ca baiat si a plecat ca un barbat. Multumim, Razvan Marin", au scris belgienii pe Facebook si Twitter.

He came to us as a boy and left as a man. Thank you, Razvan ????#MerciRazvan ????⚪ pic.twitter.com/eGCnkJFiMQ