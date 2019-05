Hazard a ACCEPTAT oferta si a fost deja prezentat OFICIAL! Anunt de ultima ora: ce super lovitura a dat Dortmund

Thorgan Hazard a parasit-o pe Gladbach pentru 28 de milioane de euro. Suma poate creste in functie de atingerea unor clauze.

Hazard a fost deja prezentat oficial. Fratele mai mic al lui Eden Hazard a semnat pe 5 ani Dortmund, dupa 5 petrecuti la Gladbach.

Thorgan va trebui sa-l inlocuiasca pe Christian Pulisic, plecat la Chelsea.

"Suntem incantati ca Thorgan a decis sa vona la Dortmund. Are experienta in Bundesliga si in nationala Belgiei, ne va ajuta cu viteza si calitatea finalizarilor sale", a spus Michael Zorc, directorul sportiv al lui Dortmund.

La Gladbach, Thorgan a reusit 46 de goluri si 44 de assisturi in 182 de meciuri.

"Le sunt recunoscator celor de la Gladbach pentru 5 ani fantastici la club. Plec de aici cu amintiri extraordinare. Acesta e momentul cel mai bun sa fac urmatorul pas in cariera. Sunt mandru ca am ajuns la Dortmund, un club de top cu fani incredibili", a spus Hazard pentru site-ul lui BVB.



