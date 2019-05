Gigi Becali, spaima antrenorilor! "Nu ma intereseaza sincer de FCSB!" Cine l-a refuzat fara ezitare pe patronul de la FCSB!

Patronul de la FCSB cauta solutii pentru banca tehnica.

FCSB a terminat pentru al patrulea an la rand pe locul secund, o contraperformanta unica in istoria campionatului romanesc. Dupa ratarea unui nou titlu, patronul echipei a decis sa renunte la Mihai Teja.

Gigi Becali se afla acum in cautarea unui nou antrenor pentru sezonul viitor, insa pare ca ramane fara solutii. Dupa Marius Sumudica si Edi Iordanescu, nici Cristiano Bergodi nu se gandeste la o revenire pe banca vicecampioanei.

"Eu nu discut cu Gigi Becali din octombrie 2009. Nu l-am mai vazut si nu l-am mai intalnit de atunci de cand s-a intamplat ceva. Nu ma intereseaza sincer de FCSB. Mi se pare ca acolo se duce Edi, nu e treaba mea", a spus Cristiano Bergodi la conferinta de presa.

Cristiano Bergodi, actualul antrenor al celor de la FC Voluntari, a plecat cu scandal in 2009 de la FCSB, dupa ce i-a interzis lui Gigi Becali sa intre in vestiar.

Gigi Becali, refuzat de antrenori

Gigi Becali l-a dorit pe Marius Sumudica, insa reactia fanilor l-a determinat pe latifundiar sa renunte la aceasta varianta: "Gata, am inteles mesajul suporterilor. Nu mai vine nici un Sumudica, asta le pot garanta eu lor.

Dan Alexa a reprezentat o varianta si in iarna pentru Gigi Becali, cand Nicolae Dica a fost demis. Alexa a ales sa ramana la Dunarea Calarasi pentru a salva echipa de la retrogradare, un obiectiv care acum pare greu de realizat. Chiar daca va pleca de la Calarasi, Dan Alexa nu va ajunge la FCSB, ci la Astra Giurgiu, in locul lui Costel Enache.

In ceea ce il priveste pe Edi Iordanescu, presedintele celor de la Gaz Metan Medias a anuntat ca acesta are clauza in contract si nu va putea ajunge la FCSB. Mai mult, chiar Edi Iordanescu a anuntat ca nu va putea lucra cu Gigi Becali, nefiind dispus sa renune la filosofia sa: "Eu nu renunt la filosofia mea, nu voi accepta niciodata sa fiu antrenor la o echipa, iar primul 11 si schimbarile sa nu le fac eu. Mai bine stau pe margine", i-a transmis Edi Iordanescu lui Gigi Becali, prin intermediari.