Opt cele mai proaste transferuri facute in Premier League! Un jucator trecut prin Liga I, inclus in topul TEPELOR

talkSport a intocmit un top al celor mai neinspirate opt transferuri facute in Premier League. "Jucatori atat de slabi, ca probabil ai uitat de ei", scriu englezii.

Opt transferuri facute in Premier League in ultimii 20 de ani sunt caracterizate de englezii de la talkSport ca fiind "cele mai proaste si neinspirate".



8. Sebastien Squillaci - de la Sevilla la Arsenal

Arsenal l-a transferat pe Squillaci in 2010. Castigator de Europa League cu Sevilla si international francez, acesta era anuntat ca o lovitura de catre Arsene Wenger. Fundasul n-a reusit, insa, niciodata sa se ridice la nivelul asteptarilor, chiar daca a petrecut 3 ani la formatia londoneza.

El a plecat de la Arsenal in 2013 si a jucat la Bastia pana in 2017, retragandu-se vara trecuta, la 37 de ani.

7. Savio Nsereko - de la Brescia la West Ham

Savio a fost achizitionat in 2009 de West Ham cu 9 milioane de lire si a primit numarul 10 la West Ham. Dupa doar 10 meciuri, acesta a fost cedat la Fiorentina in schimbul a 2.7 milioane euro.

In 2012, el a fost imprumutat de Fiorentina la Vaslui, unde a jucat doua meciuri.

Ugandezul a mai trecut pe la Bologna, TSV Munchen, Cernomorets Burgas, Juve Stabia, SpVgg Unterhaching, Viktoria Koln, Atyrau, Beroe Stara Zagora, Lietava Jonava, Pipinsried si Vereya.

6. Gilberto - de la Hertha la Tottenham

Tottenham l-a transferat pe Gilberto de la Hertha, in vara lui 2008. Fundasul a apucat sa locuiasca la Londra un singur an, fiind cedat la finele sezonului la Cruzeiro.

Doar 7 meciuri a jucat brazilianul Gilberto la Spurs.

5. Antonio Nunez - de la Real Madrid la Liverpool

Liverpool l-a luat pe Nunez in 2004 de la Real Madrid, mijlocasul fiind cedat ca moneda de schimb in tranzactia lui Michael Owen.

Nunez s-a accidentat la primul antrenament si nu a reusit nici dupa revenire sa se impuna. El a parasit echipa dupa un singur an.

Ulterior, acesta a mai jucat la Celta Vigo, Murcia, Apollon Limassol, Huesca, Deportivo La Coruna si Recreativo Huelva.

4. Marcelino - de la Mallorca la Newcastle

Ruud Gullit l-a transferat pe Marcelino Elena in schimbul a 5 milioane de euro la Newcastle. Spaniolul a jucat 17 meciuri in 3 ani, ajungand apoi la Poli Ejido, unde si-a si incheiat cariera dupa un singur sezon.

3. Corrado Grabbi - de la Ternana la Blackburg

Blackburn l-a transferat pe italianul Grabbi din postura de golgheter. Acesta marcase de 20 de ori in 34 de meciuri in sezonul 2000/01.

La Blackburg, acesta a marcat doua goluri in 3 ani, fiind pentru o scurta perioada imprumutat la Messina.

Dupa despartirea de Blackburn, el a mai jucat la Ancona, Genoa, Arezzo si Bellinzona.

2. Milton Nunez - de la PAOK la Sunderland

Hondurianul a fost achizitionat de Sunderland in 2000 de la PAOK, cu 1.6 milioane euro. Acesta era caracterizat ca fiind "piesa lipsa care poate completa o echipa de succes". Din nefericire pentru el, acesta a plecat dupa un singur an in Uruguay, la Nacional.



1. Mineiro - de la Hertha la Chelsea

In 2008, in plin avant milionar al lui Chelsea, la Londra ajungea Mineiro. Acesta era transferat de Felipe Scolari, care spunea ca Mineiro va fi titular in compartimentul de mijloc.

Brazilianul a jucat un singur meci in Premier League!

Dupa un singur an, el a plecat la Shcalke, iar apoi si-a incheiat cariera la TuS Koblenz.