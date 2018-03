OPINIE / Lupte intre caini pentru Dinamo. Gabi Chirea scrie despre cele doua tabere interesate de "salvarea" lui Dinamo

Dinamo ramane un caine de rasa, cu pedigree excelent, dar napadit, in ultimele decenii, de raie, viermi intestinali si paraziti.

Vanzarea clubului Dinamo a tinut capul de afis al site-urilor sportive in ultimele zile. Clubul e scos la vanzare si par sa existe doua oferte pentru achizitie, dar nu se stie inca cat de serioase (sau, mai degraba, de neserioase) sunt.



Clubul "alb-rosu" ii apartine in acest moment lui Ionut Negoita, care nu detine marca, este acuzat de bancruta frauduloasa in cazul iesirii din insolventa, are pachetul majoritar de actiuni blocat de tribunal pentru o datorie de 2 milioane de euro catre Nicolae Badea, ramasa neplatita inca din 2013, de la preluarea echipei, si cere 5 milioane pentru cedarea lui Dinamo. Desi Negoita spune ca a investit peste 13 milioane de euro pana acum din propriul buzunar si ca sezonul acesta clubul a avut un buget de peste 7 milioane de euro, fanii lui Dinamo par sa fi ajuns la capatul rabdarii cu acest investitor, despre ale carui investitii suspecteaza ca au fost facute in moneda virtuala.



Prima oferta aparuta este cea a unui fond de investitii din Anglia, intermediata de Adrian Thiess, cunoscut organizator de evenimente sportive, francmason, apropiat al lui Ion Iliescu sau Sorin Oprescu si detinator al steagului de lupta al lui Avram Iancu. Desi Thiess spune ca oferta este serioasa si ca fondul de investitii pe care il reprezinta a lucrat cu echipe din Premier League, persista misterul. In acord cu melodia "No name, no face, no number", identitatea, intentiile si oferta investitorilor sunt tinute, deocamdata, la sertar, pentru ca ar intra sub incidenta "secretului comercial". Asa ca, pentru moment, cine sunt si ce vor investitorii lui Thiess de la Dinamo ramane un mister, infasurat intr-o enigma, impachetat intr-o secret.



A doua oferta ar veni din partea ONG-ului "Dinamovisti pentru Dinamo", initiatorul proiectului fiind actorul Razvan Oprea, cunoscut pentru rolul "Leonard" din serialul tv de comedie Atletico Textila. Planul de a prelua clubul pe model socios este sustinut de o parte a fanilor dinamovisti, iar printre membrii fondatori s-ar regasi si Ioan Andone, Marius Niculae, Cornel Dinu, Adrian Nastase, Mircea Lucescu sau Ion Tiriac. Numele ultimilor doi a fost folosit des in ultimele zile, pentru a da greutate proiectului, dar se pare ca acestia nu si-au dat acordul pentru a se asocia sau a investi in acest plan de preluare a clubului. Andone si Niculae au spus clar ca vor doar sa fie membri cotizanti, asa ca sigur vor fi implicati un grup de fani, Dinu si Nastase.



Desi evenimentele caritabile pentru suporterii "Catau" si "Cucu" au fost bine desfasurate si i-au ajutat pe cei doi sa isi plateasca tratamentele oncologice scumpe, o alta colecta importanta a fanilor dinamovisti a lasat un gust amar. Ea a avut loc la finala Cupei Romaniei din 2016, cand s-a organizat o strangere de fonduri pentru familia lui Patrick Ekeng, dar cei 20.000 de euro adunati nu au mai ajuns la mama, fratii, sotia sau copiii camerunezului, nici acum nestiindu-se unde sunt banii.



Adrian Nastase a petrecut 500 de zile in inchisoare, pentru dosarele "Zambaccian" si "Trofeul Calitatii" si a fost membru fondator in asociatia CS FC Dinamo, infiintata in 1994 si preluata de Nicolae Badea in 1999. Tot el este cel care, in calitate de prim-ministru, i-a acordat in 2002 lui Badea dreptul de a fi administrator al bazei si stadionului Dinamo pe perioada nedeterminata, in conditii extrem de avantajoase, fapt care a dus acum la imposibilitatea de a construi o noua arena pe actualul amplasament din Stefan cel Mare.



Cel mai vehement reprezentant in spatiul public al ideii ca Dinamo sa fie preluata de ONG-ul fanilor este Cornel Dinu, cel care detine si un pachet de 0,031% din actiunile clubului lui Negoita. Daca vor sa fie luati in serios, cred ca reprezentantii ONG-ului ar trebui sa se delimiteze de Cornel Dinu, cel care a fost un jucator imens, dar ar trebui, inainte de a se lupta pentru revitalizarea lui Dinamo, sa faca putina lumina in privinta unor episoade din cariera sa de antrenor si conducator.



De exemplu, Dinu poate explica de ce a girat devalizarea clubului timp de 20 de ani dupa Revolutie, in calitate de antrenor, administrator delegat, presedinte, membru in Consiliul de Administratie si actionar, in conditiile in care doar in "Dosarul Transferurilor", in urma celor 7 jucatori vanduti in perioada 1999-2005, Dinamo a fost prejudiciata cu 5,6 milioane de dolari. Poate aduce lamuriri in privinta modului cum l-a ajutat pe Mircea Sandu, in calitate de secretar de stat in MTS, sa ajunga presedinte al FRF dupa Revolutie, cum au ajuns sa fie vanduti aproape toti jucatorii echipei nationale la Mondialul din Italia de prietenii sai Dan Alban si "Giovani" Becali, ce s-a intamplat de fapt cu milionul de dolari de la participarea nationalei la CM 1990 si care era relatia sa cu Vasile Ianul, presedintele dinamovist condamnat la 12 ani de inchisoare pentru inselaciune si gestiune frauduloasa. Poate explica mega-dinamovistul Dinu, cum de ajunsese, in decembrie 1989, in anturajul Stelei, fiind ultimul antrenor al lui FC Scornicesti (dupa Revolutie a devenit secretar de stat al MTS si, pozand in revolutionar disident, a cerut desfiintarea echipei Ceausestilor, ultimul sau angajator). Inainte de a garanta pentru vreun proiect in privinta lui Dinamo, poate "Procurorul" isi aerireste putin scheletul din dulap.



Pana sa fie salvata, ca in povesti, de investitori putred de bogati sau de socios pe cai albi, Dinamo trebuie sa isi vindece singura hemoragia financiara de care sufera de aproape 30 de ani si sa isi formeze un sistem imun puternic care sa respinga "agentii patogeni" de care a inceput sa fie atacata ciclic.