Motivul pentru care Rotariu ii dedica fiecare gol lui Ekeng! Dezvaluiri emotionante: "Asta s-a intamplat in ziua in care a murit"

Dorin Rotariu i-a dedicat lui Patrick Ekeng primul sau gol la nationala.

Rotariu a marcat golul victoriei in meciul cu Suedia, iar reusita i-a fost dedicata lui Ekeng, fostul sau coleg de la Dinamo, care a murit dupa ce a facut stop cardiac intr-o partida cu Viitorul.

Rotariu si Ekeng erau prieteni buni, iar inaintea acelei partide a vorbit cu sotia camerunezului la telefon, dezvaluie tatal lui Dorin, Ilie, in ProSport.



"A marcat multe goluri si la juniori din acea pozitie, ii convine foarte mult sa ramana cu mingea la picior fata-n fata cu un adversar, in careu.

Stiu ca i-a dedicat golul lui Ekeng. Erau prieteni foarte buni, l-a invatat limba romana, ieseau impreuna in oras. S-au apropiat de la inceput pentru ca Dorin vorbeste la fel de bine si engleza, si franceza.

Dorin a ramas marcat si de faptul ca in drumul spre stadionul Dinamo, inaintea meciului in care s-a produs tragedia, a stat in autocar langa Ekeng. Camerunezul a vorbit tot drumul la telefon cu Nathalie, sotia sa, si cu fetita lor, Kim.

La final, Patrick i le-a dat la telefon, iar Dorin a continuat discutia cu fiica si cu sotia lui Patrick pana cand au ajuns la stadion", a povestit Ilie Rotariu pentru ProSport.