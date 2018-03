Recuperare de SENZATIE! Neymar poate reveni mai repede de cat se credea! Cand va putea sa joace din nou starul brazilian  

Neymar face din ce in ce mai mult progrese.

Neymar s-a accidentat pe 25 februarie la meciul PSG-Marseille. Atunci, brazilianul s-a prabusit pe gazon fara sa fie atins de vreun adversar si a parasit terenul in lacrimi.

Vedeta nationalei Braziliei are rezultate foarte bune la antrenamentele de recuperare din sala de forta si poate avea o revenire senzationala inaintea Campionatului Mondiala din Rusia in aceasta vara. La finalul lunii aprilie poate sa revina Neymar si poate sa prinda ultimele etape din Ligue 1, cu Amiens, Rennes si Caen, insa sunt sanse sa nu fie fortata intoarcerea lui la PSG in acest sezon.

Acesta a pus cateva fotografii pe instagram cand facea anumite exercitii de recuperare la picioare.