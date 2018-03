DRAMA artistului care i-a facut statuia lui Ronaldo! Prin ce a trecut dupa ce a fost IRONIZAT de toata planeta si cum a refacut-o. VIDEO

La fel ca Ronaldo, Emanuel Santos avea un vis.

BATALIA SECOLULUI: JOSHUA VS. PARKER, PRO TV, SAMBATA, ORA 00:30

Madeira. Insula care l-a dat fotbalului pe Cristiano Ronaldo, unul dintre cei mai mari jucatori din istoria celui mai popular sport de pe planeta.

La 12 ani, portughezul renunta la scoala si pleca la Lisabona sa-si urmeze visul: acela de a devenit profesionist. A fost legitimat de Sporting, iar de acolo a inceput o poveste incredibila, incoronata cu trofee in Anglia si Spania, trofee europene si 5 Baloane de Aur.

La fel ca Ronaldo, un alt barbat din Madeira avea un vis: acela de a deveni sculptor. Pe insula din Madeira, Emanuel Santos lucreaza la aeroportul din Maderia - cara bagajele pasagerilor.

In 2017 a aflat ca autoritatile vor redenumi aeroportul in cinstea lui Cristiano Ronaldo. Sculptor amator, Emanuel s-a apucat imediat sa-i faca un bust idolului sau. Conducerea aeroportului a fost incantata de idee si l-a sustinut pe Emanuel.

"Speram ca aceasta statuie va fi rampa de lansare a lui Emanuel in lumea artei", povesteste sotia lui.

"Imi plac provocarile", spune Emanuel, cand a fost intrebat ce l-a impins sa ii faca un bust lui Ronaldo.

"AMANDOI AM PORNIT DE JOS"

Ronaldo a fost inspiratia lui Emanuel in privinta visului sau. Ronaldo a pornit de jos, dintr-o familie saraca.



"Am inceput sa aud despre Ronaldo cand a mers la Academia lui Sporting. Am inceput sa-i urmaresc cariera. Fiind din Madeira era normal sa fiu mai interesat de el.

Lucram la aeroportul din Maderia, colectam bagajele. Am auzit ca aeroportul va purta numele lui Ronaldo. Am inceput imediat sa lucrez lutul.

Eram in lumea mea, parca zburam printre nori. Cand atingeam lutul transmiteam profilul cuiva care avea o poveste asemanatoare cu a mea din punctul de vedere al ambitiei", povesteste Emanuel.

"Cristiano Ronaldo a pornit de jos, la fel si Emanuel. A fost capabil sa-si indrepte viata, azi e cel mai bun din lume la ceea ce face", spune sotia lui Emanuel.

RONALDO A CERUT MODIFICARI



Emanuel i-a aratat o poze cu bustul lui Ronaldo directorului aeroportului, Francisco Fernandes. "Wow, avem ceva aici", a fost reactia lui.

Ronaldo n-a fost incantat de prima varianta si a cerut modificari.

"Ronaldo mi-a transmis prin mesaje pe care fratele sau mi le-a aratat pe telefon ca ridurile din jurul ochilor sunt prea proeminente, daca pot fi mai subtiate. Stim cu totii cum e Ronaldo, ca ii place sa fie aranjat. E un detaliu."

ZIUA LANSARII

Toata presa din Portugalia, oficiali de rand inalt din Madeira si localnici au asistat la ceremonia organizata in aeroportul din Madeira. Nici omagiatul zilei nu a lipsit: Cristiano Ronaldo, proaspat castigator al Ligii Campionilor si al titlului de campion al Spaniei cu Real Madrid. Cu un an in urma, Portugalia condusa de Ronaldo producea surpriza la EURO si devenea pentru prima data in istorie campioana europeana.

"Am fost foarte fericit, am ras de satisfactie. M-am simtit implinit, imi facusem partea, asta era tot", isi aminteste Emanuel.

Dar nu era tot.

"Fiul nostru Tiago era incantat: tata e sculptor, sunt mandru de el", povesteste sotia lui Emanuel.

Ronaldo n-a vorbit cu Emanuel, dar a semnat o minge pentru fiul sau.

"M-am putut apropia de Ronaldo cand pleca de la salonul VIP. L-am luat pe fiul meu cu mine, i-am cumparat o minge pe care Ronaldo a semnat-o. Nu am discutat cu el. Din pacate", isi aminteste Emanuel.

REACTII FARA PRECEDENT PE INTERNET: DEZASTRU!

"Pana atunci a fost o zi spectaculoasa, iar apoi a devenit trist", spune sotia lui Emanuel in ochii in lacrimi.

Internetul a fost necrutator cu bustul realizat de Emanuel. Pe Twitter a devenit trending topic, paginile de umor de pe Facebook postau fara oprire. Televiziunile au alocat minute bune de emisie statuii amuzante care trebuia sa-l omagieze pe Cristiano Ronaldo.

Bustul prin care Emanuel spera sa devina faimos a devenit tinta principala a ironiilor din toata lumea. In loc sa-i aduca respectul asteptat, bustul risca sa-i ruineze viata.

"Oamenii au inceput sa sune la mine acasa: ai vazut asta? ai auzit?", spune Emanuel.

"Imi amintesc ce zile grele au urmat", a izbucnit sotia lui Emanuel in lacrimi.

"Nu aveam nicio idee ca familia mea va fi afectata. Totul s-a intamplat subit. Imi pare rau".

Sotia lui Emanuel spune ca a fost prea mult.

"Nimeni nu a laudat initiativa, ca a fost ideea lui si a pus-o in practica. Social media e pentru cei care nu au curaj sa spuna in fata ce au de spus si gandesc. Toata lumea face greseli, nu e nevoie de atata critica".



Emanuel a incercat sa gaseasca o explicatie pentru aspectul final al bustului realizat de el.



Nu seamana cu el 100%, oamenii trebuie sa inteleaga ca arta e o forma de expresie, nu e o stiinta exacta".

Dar internetul e necrutator.



"S-O FACA DIN NOU!"

Treptat, internetul a uitat de statuia lui Emanuel si si-a indreptat atentia catre alte subiecte.

Emanuel n-a uitat insa. Provocat de publicatia americana Bleacher Report, care a petrecut o luna alaturi de Emanuel in Madeira, sculptorul portughez a refacut statuia si a inlocuit-o cu una mai buna.

Acum, Emanuel se simte impacat si spune ca nu regreta ce s-a intamplat. A avut de invatat din aceasta experienta.

"Daca o faceam asa din prima, treaba asta era uitata deja. Dar, uneori, e nevoie de o anumita doza de curaj sa mergi impotriva curentului, sa ai un impact. Chiar daca sunt oameni care de iau in ras si fac comentarii negative, exista si oameni care apreciaza. Si tot ce am invatat in acest timp este ca nu conteaza ca sunt oameni care vad aspecte negative, sunt suficienti oameni acolo care sa ne dea putere", a incheiat el.

Asa arata statuia refacuta de Emanuel, expusa la aeroportul din Madeira.

Urmariti mai jos documentarul realizat de Bleacher Report despre omul care i-a facut statuia lui Ronaldo.

A year ago today, Emanuel Santos’ Cristiano Ronaldo bust was unveiled. The world laughed at him. We challenged him to try again. He accepted. pic.twitter.com/TLV1iJv1MN — B/R Football (@brfootball) March 29, 2018

Cateva din reactiile postate pe net dupa lansarea bustului facut de Emanuel.