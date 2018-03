De la indieni la ELVETIENI! Noi informatii despre oamenii care o vor pe Dinamo: "Or sa aduca jucatori pe care acum clubul nu si-i permite"

In urma cu mai bine de un an, Adrian Mutu aducea la Bucuresti un om de afaceri indian, despre care se spunea ca e interesat de Dinamo.

Indianul adus de Mutu in Romania nu a mai ajuns patron la Dinamo. In schimb, clubul ar putea ajunge pe mainile unor elvetieni! O spune Adrian Thiess, omul care intermediaza discutiile dintre un fond de investitii misterios si Ionut Negoita.

Thiess a vorbit astazi intr-o conferinta de presa. Potrivit acestuia, fondul de investitii e interesat de aducerea unei echipe de management formata in mare parte din romani. La fel, si jucatorii vor fi intr-o mare proportie romani.

Ioan Andone, Radu Nunweiller si Ciprian Marica sunt numele rostite de Thiess.

"Pe 6 martie s-a semnat un non disclosure agreement. Si am discutat cu Nicolae Badea si Ionut Negoita. Investitorii au capacitatea financiara de a se implica la un asemenea club. Vor un proiect pe termen lung, un proiect occidental. Au principii corporatiste de a conduce un club. Dinamo este o echipa cu potential. Am vorbit cu multi oameni, printre care Marica si Andone, care imi sunt prieteni.



Da, investitorii se uita la meciuri. Au vazut partida cu Gaz Metan. Unul dintre oamenii-cheie din aceasta tranzactie a condus multe cluburi din Europa. A lucrat si cu Radu Nunweiller. Si el va fi implicat in acest proiect. Unii investitori au potential financiar, iar altii au multi ani in domeniu. E un mix perfect. Da, unii sunt elvetieni.

Sunt implicati in managementul mai multor cluburi. Sunt de mai multe nationalitati. Se va adopta modelul lui Igor Surkis, modelul Dinamo Kiev. Ne vom baza pe jucatori romani, dar vom aduce si 2-3 jucatori straini, jucatorii pe care acum clubul nu isi perimita sa ii aduca. Acest grup de investitori detine si fotbalisti, care vor veni la echipa.

Presedintele clubului va fi roman, 90% din conducere va fi formata din romani. Exista si un potential presedinte care este roman. E tanar si n-a condus niciun club. Dar are expertiza si are multa scoala. Are legatura cu Dinamo. Dupa 12 aprilie vom incepe in forta negocierile. Spre finalul lunii mai ar trebui sa semneze actele", a declarat Adrian Thiess intr-o conferinta de presa.