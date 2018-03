Investitie de 150 de milioane euro! Cea mai mare academie de fotbal din lume umileste La Masia Barcelonei!

50 de terenuri cu gazon natural, 2.500 de juniori, 24 de antrenori imprumutati de la Real Madrid si o valoare a investitiei de 150 de milioane de euro - acestea sunt cifrele celei mai mari academii de fotbal din lume.

Clubul Guangzhou Evergrande FC este avanpostul fotbalului din China, care vrea sa devina o putere la nivel global si sa ajunga sa domine acest domeniu in mai putin de 20 de ani.

Daca echipa de seniori a investit sute de milioane de euro in ultimii 10 ani, pentru aducerea antrenorilor Marcelo Lippi, Fabio Cannavaro sau Luiz Felipe Scolari, dar si a jucatorilor straini Alessandro Diamanti, Lucas Barrios, Jackson Martinez, Paulinho, Muriqui, Dario Conca, Alan Carvalho, Ricardo Goulart sau Nemanja Gudelj, clubul Guangzhou Evergrande FC a acumulat expertiza si a pregatit o "fabrica" de jucatori chinezi.

S-au cheltuit aproape 150 de milioane de euro pentru a se amenaja, in decurs de doar 10 luni, un complex sportiv ultramodern, care cuprinde 50 de terenuri de fotbal la dimensiuni oficiale si cu gazon natural, intinse pe 30.000 de metri patrati, unde urmeaza sa se antreneze 2.500 de juniori. In urma unui parteneriat semnat cu Real Madrid, la semnarea caruia au participat presedintele Florentino Perez si starul Cristiano Ronaldo, impreuna cu coechipierii sai, 24 de antrenori de la "La Fabrica", academia clubului spaniol, au fost detasati pentru anumite perioade de timp cu scopul de a-i perfectiona pe omologii locali si a superviza pregatirea juniorilor chinezi. Pana cum, cei mai talentati juniori chinezi faceau stagii de pregatire in Spania, Franta, Italia, Anglia, Belgia, Coreea de Sud sau Germania, dar federatia chineza vrea sa schimbe strategia. Parintii ajung sa plateasca peste 7.500 de euro pe an pentru ca copii lor sa beneficieze de toate facilitatile academiei.

Planul Chinei este ca in 10 ani sa devina o forta la nivel global, iar in maxim 20-30 de ani sa cucereasca Cupa Mondiala.

