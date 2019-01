Sumudica, atac amuzant la Rednic: "Nu vreau sa vorbesc de el, dar trebuie sa va spun ceva"

Al Shabab, echipa lui Marius Sumudica, a castigat al 5-lea meci consecutiv in campionat, scor 4-1. Budescu a marcat doua goluri (VIDEO AICI)

Marius Sumudica e pe val la arabi si nu a ratat momentul sa ii dea peste nas "prietenului" Mircea Rednic. Cei doi s-au tot atacat in ultima perioada.

"Despre ce se intampla la Dinamo nu mai vreau sa vorbesc. Eu am crezut ca Rednic tine la gluma si de aceea i-am mai dat cate o replica. Dar la un moment dat a intrecut masura, asa ca nu mai vreau sa vorbesc despre el."

"Un singur lucru vreau sa remarc, dar sa nu se interpreteze ca as avea ceva cu Mircea Rednic. In ultima vreme, Faisaly (fosta echipa a lui Rednic) are un parcurs remarcabil, joaca foarte bine si are rezultate. Nu spun ca are vreo legatura cu plecarea lui Rednic, dar e clar ca ei au facut niste schimbari bune acolo", a spus Marius Sumudica la Digisport.

Mircea Rednic a fost stat patru luni la Al Faisaly, iar dupa ce a fost demis de la arabi a preluat-o pe Dinamo.