ULTIMA ORA | Trei oferte pentru un jucator de la FCSB! Mijlocasul poate pleca direct din cantonamentul din Spania

Mijlocasul croat Antonio Jakolis (26 de ani) ar putea pleca din nou de la FCSB. Adus in 2016 de la CFR, el nu s-a adaptat in tricoul ros-albastru si a fost imprumutat la Apollon.

Croatul Jakolis a jucat in sezonul trecut la Apollon Limassol, in Cipru. El se poate intoarce in Cipru ori poate ajunge in Israel sau Polonia. Trei oferte are mijlocasul!

Achizitionat in 2016 cu circa 350.000 euro de la CFR Cluj, Jakolis a jucat 27 de meciuri in tricoul ros-albastru, dar nu a reusit sa isi castige postul de titular. In stagiunea trecuta, el a fost imprumutat la Apollon.

Revenit in vara sub comanda lui Nicolae Dica, Jakolis a jucat in 8 meciuri din Liga I, bifand 390 de minute, dar din nou fara sa impresioneze.



Jakolis a plecat acum cu lotul deplasat de Mihai Teja in Spania, dar are sanse mari ca de acolo sa nu se mai intoarca in Romania. In acest moment, trei formatii sunt interesate de el. Interesul din Cipru vine sub forma unei oferte de imprumut.

Sibenik, Krivas Krivoi Rog, Hajduk Split, Mouscron, Zadar si CFR sunt echipele pe la care Jakolis a mai trecut.