Motivul pentru care Eric s-a intors in Liga I: vrea sa devina pana la finalul sezonului cel mai bun marcator strain! Cate goluri mai are pana la Wesley

Brazilianul Eric de Oliveira (33 de ani) si-a reziliat contractul cu qatarezii de la Al Markhiya si va evolua in a doua parte a sezonului la Viitorul lui Hagi.

Eric s-a intors din nou in Liga I. Brazilianul, fost la Gaz Metan si Pandurii, a ales sa revina la Viitorul lui Hagi, in incercarea de a deveni cel mai bun marcator strain din istoria campionatului Romaniei.

Pana la 33 de ani, Eric a marcat 56 de goluri in Liga I, in tricoul celor trei echipe la care a evoluat. El mai are 8 lungimi pana la conationalul Wesley Lopes, fost la Vaslui si Iasi.

Eric a marcat 56 de goluri, iar Wesley 64. Primul dintre ei vrea sa marcheze inca de noua ori in tricoul Viitorului.

"Trebuie sa mai inscriu 9 goluri ca sa-l depasesc pe Wesley si sa ajung pe primul loc! O sa ma intorc si o sa ma bat pentru asta. Pana la 50 de ani o sa tot am timp sa il depasesc. Gica Hagi este ca un tata pentru mine si ii multumesc pentru tot", spunea Eric inaintea plecarii in Qatar.