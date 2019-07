OFICIAL | Borussia Dortmund i-a luat un jucator Barcelonei! El fi noul aparator dreapta al vicecampioanei Germaniei

Borussia Dortmund i-a furat un jucator Barcelonei. Vicecampioana Germaniei a reusit sa-l convinga pe fundasul de 19 ani Mateu Morey sa semneze un contract valabil pe 5 sezoane. Mateu Morey este crescut de Barcelona si a castigat UEFA Youth League cu formatia catalana.

Noul fundas dreapta al Borussiei este, de asemenea, campion european U17. El nu a jucat niciodata la echipa mare a Barcelonei si a decis sa plece.

Mateu Morey este al doilea jucator pe care Borussia Dortmund "il fura" de la Barcelona in ultimul an. Nemtii l-au mai luat si pe Sergi Gomez (18 ani) liber de contract.

Borussia Dortmund has completed the signing of @mateujaume2 from @FCBarcelona on a 5-year contract! pic.twitter.com/mNfLWMh47S