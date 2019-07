"Adri, trezeste-te! Am avut un cosmar! Am visat ca Ronaldo era mai bun ca mine!" Poveste geniala spusa de Mutu, din perioada cand impartea camera cu Ibra

Adrian Mutu a jucat timp de un sezoan alaturi de Zlatan Ibrahimovic. Cei doi au format ofensiva lui Juventus si au cucerit un titlu al Italiei, care i-a fost insa luat formatiei torineze in urma scandalului Calciopoli.

Adrian Mutu, golgheterul all time al nationalei Romaniei, la egalitate cu Gica Hagi, a impartit de-a lungul carierei vestiarul cu staruri ale fotbalului mondial. De departe cel mai "nebun" ramane insa Zlatan Ibrahimovic. Mutu a povestit un episod amuzant din perioada cand era coleg de camera cu atacantul suedez la Juventus.

Mutu, trezit in miez de noapte de Ibrahimovic



Adrian Mutu a povestit pe Facebook un episod amuzant petrecut in urma cu mai bine de un deceniu. Cel poreclit "Briliantul" si-a amintit de noaptea in care Ibrahimovic l-a trezit din somn pentru a-i spune ca a avut un cosmar.

"Cand eram colegi la Juventus, dormeam in aceeasi camera inaintea meciurilor. Inaintea unei partide, Zlatan m-a trezit in miez de noapte. Mi-a spus: 'Adri, trezeste-te! Am avut un cosmar! Am visat ca Ronaldo (n.r Cristiano) era mai bun ca mine'.

Am reusit sa-l conving sa se culce la loc abia dupa ce i-am spus ca el este cel mai bun din lume", a povestit Mutu.