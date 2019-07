Un titular din nationala U21, comparat cu jucatorul pe care United tocmai a platit 55 de milioane de euro: "Nu e diferenta asa mare!" Becali il vrea, dar oferta e IREAL de mica

Romania U21 a reusit un Campionat European de exceptie in Italia. Romania U21 s-a oprit in semifinalele EURO U21 dupa ce a fost invinsa, pe final, de Germania.

Florin Stefan a avut si el un EURO reusit si a atras atentia asupra sa. Janos Bokor, directorul sportiv de la Sepsi, il compara pe fundasul in varsta de 23 de ani cu Aaron Wan-Bissaka, jucator pe care Manchester United tocmai a platit 55 de milioane de euro.



"Uitati-va cat s-a platit pentru Wan-Bissaka! 50 de milioane de euro a dat Manchester! Ok, acolo e Anglia, dar nu cred ca e o diferenta atat de mare intre noi si ei. Stefan trebuie sa se gandeasca bine unde vrea sa joace", a declarat Bokor pentru ProX.

FCSB il vrea pe Stefan, insa Gigi Becali a anuntat ca este dispus sa plateasca maximum 400.000 de euro pentru tanarul fundas stanga. Oficialii de la Sepsi cer cel putin un milion de euro in schimbul jucatorului si precizeaza ca nu au fost contactati oficial de nimeni de la FCSB.

"Avem mai multe semnale din strainatate pentru Stefan, dar din tara n-am vorbit cu nimeni. Am vazut ca domnul Becali iese prin presa, dar cu noi n-a vorbit nimeni. Daca baiatul vrea sa plece, normal ca-l lasam. A demonstrat ca poate face fata la un nivel ridicat. In momentul de fata se vorbeste foarte mult de pretul lui Stefan, cred ca 1 milion de euro e un pret ok", a mai declarat Bokor la ProX.