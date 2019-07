Fotbalistul de la Barcelona care i-a dat FOLLOW lui Ianis Hagi dupa ce a aflat ca ar putea deveni colegi! Hagi Jr. a atras atentia multora la EURO U21

Gica Popescu sustine ca l-a propus de mai multa vreme pe Ianis Hagi la Barcelona. Acum, clubul catalan chiar a ajuns sa il urmareasca pe Hagi Jr.

Ianis Hagi a ajuns pe radarul Barcelonei! In varsta de 20 de ani, mijlocasul Viitorului a crescut foarte mult in joc in ultimul an, iar evolutia sa a culminat cu o prestatie foarte buna la EURO U21, unde Romania a ajuns pana in semifinale.

Potrivit informatiilor obtinute de www.sport.ro, Borussia Dortmund, prin directorul Michael Zorc, l-a urmarit pe Ianis Hagi la meciul Romania - Germania de la EURO, insa spaniolii de la Sevilla sunt cei care incearca sa se miste mai repede si sa-l ia.

In ultimele zile a aparut si informatia potrivit careia Barcelona l-ar urmari si ea pe Ianis Hagi. Catalanii au aflat de el de la Gica Popescu, fost capitan al formatiei de pe Camp Nou, acum presedinte la Viitorul.

Jucatorul de la Barcelona care i-a dat follow lui Ianis Hagi

Informatia potrivit careia Ianis Hagi se afla pe radarul Barcelonei a ajuns si in cele mai importante publicatii din Spania. El Mundo Deportivo a scris despre acest subiect.

Stirea a iscat discutii pe retelele de socializare, fanii formatiei catalane comentand pe seama unei posibile mutari a lui Ianis Hagi.

Si un fotbalist al Barcelonei a inceput sa il urmareasca pe Ianis Hagi. Este vorba despre internationalul francez Ousmane Dembele, achizitionat de Barcelona cu circa 150.000.000 euro de la Borussia Dortmund!