Poreclele puse de "Tata Puiu" jucatorilor din Generatia de Aur a Stelei: Hagi era "Trompeta"! Ce a facut Belodedici cu primii bani castigati

Pare incredibil. Cand a venit la Steaua, Hagi a fost poreclit "Trompeta". Si nu pentru ce facea pe teren.

Balint si Belodedici au dezvaluit pentru Eu sunt 12 ce porecle au primit de la Tata Puiu.



"Eu eram parnaiasul!", isi aminteste Belodedici. "Si eu ce eram? Ocnasul... si Hagi, trompeta", a completat si Balint.

Hagi, Balint si Belodedici au fost colegi de camera la Steaua. Belodedici si-a aminitit si ce a facut cu primii bani castigati de la Steaua.

"Am mancat un profiterol si mai voiam unul si mi-era rusine, era lume acolo, sa mai cer unul. Am iesit afara m-am plimbat, m-am plimbat, zic sa mai iasa lumea si m-am intors inapoi si am mai cerut. Dar m-am uitat sa nu ii cer tot lui aia", a declarat Belo.