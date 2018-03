"Da, Barcelona ne-a cautat deja". Surpriza uriasa: catalanii au inceput discutiile pentru o perla a Romei chiar inaintea bataliei din UCL

Barcelona a inceput sa se intereseze de atacantul turc Cengiz Under, in varsta de doar 20 de ani, de la AS Roma. Italienii l-au transferat la inceputul acestui sezon.

Turcul Cengiz Under, atacant in varsta de doar 20 de ani, le-a luat ochii sefilor Barcelonei, care au inceput deja sa ia in considerare posibilul transfer al acestuia. Informatia a fost confirmata chiar de directorul sportiv al Romei, spaniolul Monchi.

Monchi a confirmat faptul ca varful cu 5 goluri in 21 de meciuri in Serie A a fost cautat de Barcelona.



"E adevarat ca Barcelona e interesata de el. Bayram Tutumlu, impresarul sau, are o relatie stransa cu Barcelona si mi-a confirmat si el ca exista interes de acolo.

Noi nu am primit inca o oferta concreta pentru niciun jucator, dar exista discutii. Nu ma surprinde faptul ca Cengiz e cautat, pentru ca este un jucator tanar, cu un talent imens, care marcheaza goluri", a spus Monchi.

Monchi a mai spus ca Roma spera sa-l tina pe turc si in sezonul viitor.

"Obiectivul nostru este ca Cengiz sa devina un jucator important pentru echipa noastra, pentru ca e tanar si are toate calitatile necesare", a completat el.

Cengiz Under a fost transferat de Roma de la Istanbul BB.