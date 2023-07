E gata! "Perla" Turciei a luat decizia și semnează

Fenerbahce Istanbul a anunţat, marţi, că este în negocieri cu clubul francez Olympique Marseille pentru transferul jucătorului turc Cengiz Under, informează cotidianul L'Equipe.

Cengiz Under, spre Fener

Aflat sub contract până în 2025 cu gruparea franceză, Cengiz Under ar putea reveni în Turcia, unde s-a format sub culorile lui Basaksehir.

În consecinţă, Olympique Marseille aşteaptă o ofertă concretă pentru transferul jucătorului său, luat anul trecut de la AS Roma în schimbul a 8,5 milioane euro.

Internaţionalul turc (49 selecţii) a disputat 37 de meciuri şi a înscris cinci goluri în sezonul trecut sub culorile lui Olympique Marseille în Ligue 1.