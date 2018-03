Situatie DRAMATICA la Dinamo: Bratu pierde nu mai putin de 11 jucatori in vara! LOVITURA "de gratie" data de Negoita: buget de play-out pentru sezonul urmator

Dinamo se afla intr-o situatie dificila in acest sezon, dar de la anul se anunta vremuri si mai grele.

Ionut Negoita a anuntat deja ca nu mai este interesat de Dinamo si vrea sa vanda clubul. Mai mult, finantatorul din "Stefan cel Mare" nu mai este dispus sa investeasca din sezonul urmator daca nu va gasi acum un cumparator. Astfel, bugetul total al echipei pentru stagiunea viitoare va fi de doar 3 milioane de euro, in conditiile in care pentru sezonul in curs dinamovistii au avut 7 milioane de euro, informeaza DigiSport. Cu alte cuvinte, Negoita nu va mai oferi niciun euro in plus din propriul buzunar, echipa urmand a se sustine din drepturi TV, bilete si sponsorizari.

Schimbarea radicala de plan va afecta echipa si il va afecta in mod direct pe Bratu. Fondul salarial va scadea, iar Dinamo va pierde o echipa intreaga la vara. Portarii Branescu si Penedo, Maric, Romera, Monroy, Nica, Palici sau vedetele Torje si Nemec se numara printre fotbalistii care vor pleca la finalul play-out-ului.

Ramas fara sustinerea lui Negoita din punct de vedere financiar, lui Bratu ii va fi foarte greu sa aduca in lot jucatori valorosi pentru a-i inlocui pe cei care vor pleca. Astfel, Bratu va fi nevoit sa lucreze si sa se descurce cu tinerii din lot, cu jucatorii care vor reveni dupa imprumuturi si cu cativa fotbalisti importanti carora nu le expira contractele printre care Nistor, Pesic, Salamao, Hanca sau Mahlangu.