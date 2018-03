UPDATE | Reactia presedintelui de la Chiajna dupa anuntul negocierilor cu Mutu! Ce spune despre preluarea echipei CA ANTRENOR

Adrian Mutu a inceput negocierile pentru a-si indeplini cel mai mare vis dupa retragerea de pe teren.

BATALIA SECOLULUI: JOSHUA VS. PARKER, PRO TV, SAMBATA, ORA 00:30 Toata Romania vede Romania! Marti, 27 martie, ora 21.30 Romania - Suedia in direct la Pro TV!

UPDATE | Cristian Tanase, presedintele Chiajnei, a vorbit pentru ProTV si www.sport.ro

"M-am intalnit cu Mutu la o cafea si am discutat despre fotbal si despre posibilitatea ca el sa vina in viitor la echipa. Cand se apuca sa vorbeasca despre fotbal, e fascinant", a spus Tanase.

Mutu a declarat in repetate randuri ca isi doreste sa devina antrenor chiar daca pana acum a ocupat doar functii de natura administrativa la Dinamo si in cadrul FRF. "Briliantul" negociaza pentru preluarea unei echipe din Liga 1. Mutu discuta cu oamenii din conducerea Concordiei Chiajna pentru a prelua postul de antrenor.

Momentan, Mutu are categoria A ceea ce ii permite sa antreneze doar echipe din liga secunda. Mutu poate apela la solutia la care a apelat si Nicolae Dica la Steaua, iar echipa sa aiba un antrenor cu licenta in acte, dar de fapt el sa conduca in realitate.