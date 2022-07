„Ultimul lucru pe care mi-l doresc e să joc iar cu Simona Halep!” Paula Badosa șochează: „Nu sunt Nadal și nici n-o să fiu”

Paula Badosa (24 de ani, 4 WTA) a avut parte de un început de coșmar al întâlnirilor directe cu Simona Halep. Dacă pe zgura de la Madrid a cedat cu 6-3, 6-1, în turul secund al competiției de calibru WTA 1000, spanioloaica a câștigat cu un game mai puțin, în optimea de finală cedată 6-1, 6-2 pe iarba de la Wimbledon.

În plus, jucătoarea din Spania s-a declarat deranjată de comparațiile pe care presa din Peninsula Iberică le face între ea și Rafael Nadal, cel mai titrat tenismen din toate timpurile, în competițiile de Grand Slam.

Paula Badosa, care a câștigat doar 7 game-uri în 2 meciuri cu Simona Halep: „Am eșuat chiar mai tare decât la Madrid.”

„Să joc din nou împotriva ei este ultimul lucru pe care mi-l doresc. Sunt la fel de şocată cum sunteţi şi voi! Am încercat să fiu mai agresivă decât am fost în meciul cu ea de la Madrid, însă am eşuat chiar mai tare.

Am fost puţin răsfăţaţi în Spania pentru că am avut jucători atât de buni. Este foarte multă cerere din partea oamenilor. Eşti în a doua săptămână a unui Grand Slam şi acum toţi se întreabă de ce nu câştigi.

Şi dacă pierzi în prima săptămână, se întreabă de ce nu ajungi în a doua. Nu ştiu cum să o spun… Nu sunt Rafa Nadal şi nici nu o să fiu. Sper că într-o zi pot face ceva asemănător, dar e foarte greu, e foarte solicitant”, a spus iberica la conferința de presă, potrivit celor de la Marca, citat de Gazeta.