În meciul cu Paula Badosa jucat pe Centre Court, în fața multor spectatori români, eleva lui Patrick Mouratoglou a simțit că deține un ascendent moral încă din gameul al treilea, când a fructificat prima șansă de break de care a beneficiat. Simona a contracarat fiecare lovitură în forță a jucătoarei din Spania și a luat primul break cu o lovitură vintage, care a făcut deliciul fanilor.

Intrată în schimburi intense de mingi, Simona Halep a alternat jocul fără greșeală de pe linia de fund a terenului, cu urcările vijelioase la fileu. Expert Eurosport, Mats Wilander a comentat echilibrat victoria Simonei și a reliefat elementele esențiale din jocul etalat la Wimbledon 2022.

"Simona a luat din forța loviturilor Badosei și apoi a pus-o să facă pasul în spate; apoi, a controlat punctul. Badosa nu s-a apărat la fel de bine pe rever și cred că are legătură cu tehnica de lovire. Trebuie să spunem că Simona e jucătoarea diferită! E foarte diferită, foarte agresiva. Joacă altfel, anticipează foarte bine. În trecut se ducea înapoi, dar acum rămâne în față sau rămâne pe linia de fund", a declarat Mats Wilander, pentru Eurosport.

Simona Halep is back on Centre Court 1,087 days after her 2019 triumph

She faces No.4 seed Paula Badosa#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/SZhfEsTbUZ