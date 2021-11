„Pierzi și te califici?!” Jaqueline Cristian, pierzătoarea norocoasă din Linz: românca intră prima dată în top 100 WTA

Jaqueline Cristian a fost pierzătoarea norocoasă din turneul de calificări desfășurat în orașul austriac Linz, cu ocazia unuia dintre ultimele turnee de tenis ale anului, în circuitul WTA.

Jucătoarea antrenată de Thomas Drouet a pierdut finala calificărilor, în fața Lesiei Tsurenko (113 WTA), scor 7-5, 4-6, 1-6, dar a pătruns, în ciuda eșecului, pe tabloul principal, în urma retragerii din concurs a Soranei Cîrstea, absență motivată de o accidentare la picior.

